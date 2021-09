Amichevole, il Trastevere supera il Nuovo Florida

Allo stadio Marco Mazzucchi di Ardea è andata in scena l'amichevole fra il Trastevere Calcio e il Nuovo Florida, squadra che come i romani milita nella Serie D. La partita è terminata 1 a 0 per il Trastevere.

La partita

Il test ha visto trionfare il Trastevere per 1 a 0, con la rete decisiva del classe 2000, Daniele Sannipoli. L'attaccante ha risolto l'incontro grazie ad un colpo testa su assist vincete, da calcio d'angolo, di Simone Milani. La rete della vittoria è stata siglata al 39esimo.

Quella di oggi è stata la terza partita fra le due squadre. I primi due precedenti risalgono al 25 agosto 2019 nel primo turno di Coppa Italia terminato 2 a 2, con vittoria dei capitolini ai rigori e a dicembre 2019 in campionato, con partita terminata anche in quel caso 2 a 2. La partita di ritorno non si giocò causa sospensione campionato per pandemia Covid-19.

I prossimi impegni del Trastevere

Il prossimo impegno del Trastevere è in programma sabato 4 settembre alle ore 16.30. La squadra di Mazza sfiderà al Ferentino il Frosinone allenato dal campione del mondo Fabio Grosso. La squadra ciociara disputa il campionato di Serie B, ma è libera dagli impegni in questo fine settimana causa sosta per del campionato dovuta agli impegni delle nazionali.

Lunedì 6 settembre invece, al Trastevere Stadium ci sarà la presentazione delle nuova stagione della squadra e veranno svelate le nuove maglie. Sarà presente anche il presidente Pier Luigi Berrutti.