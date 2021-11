Lo Zena cade ad Amatrice

L'Amatrice conquista i tre punti in casa battendo per due a zero lo Zena Montecelio.

La partita

L'Amatrice vince la partita segnando un gol per tempo. A sbloccare la partita è l'attaccante classe 1994 Colangeli che segna al minuto 19 facendo chiudere così ai suoi il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa il gol che chiude la partita arriva al 78esimo e porta la firma del difensore classe 1998 Angelo Brucchietti.

La classifica

Una vittoria importante in zona salvezza per l'Amatrice in questo scontro diretto che supera in classifica, sette punti a sei, proprio lo Zena.