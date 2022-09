Il presidente dell’ASD Amatrice Tito Capriccioli comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico dell’Amatrice Calcio, Marco Desideri. “Ringrazio Desideri per il lavoro svolto in questi mesi nella società" dichiara Capriccioli.

La squadra per il momento sarà affidata al vice allenatore Marco Biagini e al preparatore dei portieri Alessandro Lucandri.".