Amatrice-Romulea 1-1: Ciccioriccio salva i suoi nel finale

Nella ricorrenza dei 100 anni della gloriosa storia della Romulea la formazione dell'Appio pareggia per uno a uno in casa dell'Amatrice. Una frenata nella corsa al primo posto.

La partita

Nel primo tempo la partita è molto tattica, con la squadra di casa molto aggressiva e gli ospiti disposti a ribattere colpo su colpo, ma da entrambi le parti gli attacchi sono sterili. Nella ripresa al 64esimo l'Amatrice passa in vantaggio con un cross, non deviato, dalla trequarti del terzino sinistro che in maniera beffarda trova la rete. L'Amatrice allora si chiude in difesa lasciando l'iniziativa agli ospiti che però per imprecisione non trova la porta. Al minuto 87 però la Romulea trova il pareggio col non lo storico capitano Ciccioriccio con un gol al volo dal limite dell'area. Nel finale la squadra dell'Appio va vicina al gol con 2 nitide occasioni sotto porta ma senza trovare il colpo vincente.

La classifica

La Romulea con questo pareggio resta al terzo posto del Girone B con 48 punti, a -3 dal primo posto. L'Amatrice resta ferma a 39 punti.