Amatrice-Nomentum 1-1: D'Amelia risponde a Ushe

L'Amatrice pareggia per uno a uno in casa contro il Nomentum nella partita valida per la ventesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La sfida del Tilesi si decide nell'arco di pochi minuti. Sblocca lo zero a zero il Nomentum con una magistrale punizione da fuori di area di Ushe che termina nell'angolino alto alla destra del portiere di casa. L'Amatrice però non si scoraggia e trova il pareggio con D'Amelia. Il tiro da fuori area del centrocampista classe '86 viene deviato da un avversario che spiazza il proprio portiere.

La classifica

L'Amatrice sale a quota 30 punti, restando a +3 proprio dal Nomentum fermo a 27.