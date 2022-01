Amatrice-Guidonia 3-2: niente rimonta per la formazione di Zanchi

L'Amatrice batte per tre a due al Tilesi, il Guidonia nella partita valida come recupero della 14esima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

L'Amatrice conquista i tre punti grazie ad un super primo tempo. Infatti nella prima frazione di gioco i padroni di casa si portano sul parziale di tre a zero. In tre minuti, dal 22esimo al 25esimo l'Amatrice trova due gol con Pirozzi e grazie allo sfortunato autogol di Di Renzo. Al 34esimo è invece Colangeli a mettere in ghiaccio la partita. Sul finire di tempo però il Guidonia riapre la partita con un rigore realizzato da capitan Frachitti. Nella ripresa gli ospiti accorciano ancora le distanze al 60esimo con il numero 10 De Santis ma il Guidonia non riesce ad arrivare al pareggio.

La classifica

L'Amatrice sale a 23 punti a metà classifica mentre il Guidonia resta a 11 al penultimo posto.