Amatrice-Futbol Montesacro 2-0: frenata per Pascucci e compagni

Vittoria per due a zero l'Amatrice che supera in casa il Futbol Montesacro nella ventiquattresima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

L'equilibrio del match si rompe nel finale di primo tempo. Un errore della difesa del Montesacro su un lancio lungo della difesa dell'Amatrice mette a Rodia a tu per tu con portiere avversario e l'attaccante col mancino non sbaglia. Nella ripresa l'Amatrice chiude la partita con un calcio di rigore fischiao per un'entrata in ritardo in piena area di rigore. Dal dischetto però è bravissimo il portiere ospite a dire di no e a negare a Colangeli. I padroni di casa però al 76esimo chiudono i conti proprio con Colangeli che si rifà con un destro chirurgico appena dentro l'area. Nel finale occasione per il Futbol per accorciare con un calcio di rigore neutralizzato però dal portiere che tiene inviolata la sua porta.

La classifica

Con questo successo l'Amatrice sale a quota 37. Frenata del Futbol Montesacro a quota 42.