Amatrice, Colangeli: "Obiettivo Eccellenza, vogliamo riportare la società dove merita"

Nella ventitreesima giornata del B del campionato di Promozione l’Amatrice ha battuto per cinque a zero il Grifone Gialloverde blindando il primo posto in classifica. Nella manita dei ragazzi di mister Angelone spicca la doppietta di Simone Colangeli, capitano dell’Amatrice e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone B.

Colangeli, attaccante classe ’94 ha parlato così in esclusiva a RomaToday della vittoria contro il Grifone Gialloverde: “Abbiamo approcciato bene la partita, e non era facile perché a loro servivano punti per salvarsi, sbloccando la gara e raddoppiando quasi immediatamente. Poi nella ripresa abbiamo chiuso i conti. Siamo stati bravi, abbiamo dominato dall’inizio fino alla fine, non ricordo parate del nostro portiere”.

Colangeli ha siglato la doppietta nel secondo tempo prima con un calcio di rigore e poi con un tap-in da dentro l’area. Con questi due gol il bottino di realizzazioni dell’attaccante sale a quota 14 (13 in campionato più uno in coppa), a -2 dal suo record di reti dello scorso anno 16: “Come è giusto che sia in una squadra come la nostra che punta al salto di categoria ci sono tanti bravi attaccanti, c’è una sana concorrenza e non sempre si gioca tutte le partite però il mio obiettivo personale resta quello di superare il mio record della scorsa stagione”.

Colangeli è un punto di riferimento per la squadra anche grazie alla sua lunga militanza nell’Amatrice con cui gioca fin dai tempi della Seconda Categoria: “Ho scelto di andare a giocare ad Amatrice perché il progetto già dalla Seconda Categoira era ambizioso, ovvero riportare la squadra dove merita e dove era stata negli anni passati. Per me Amatrice è come se fosse una seconda casa, ho tanti amici. Vincere vorrebbe dire dare soddisfazione anche ai quei giocatori, amici che ora non giocano più con noi ma che hanno contribuito alla risalita del club”.

A livello individuale l’obiettivo di Colangeli è quello di superare i 16 gol, a livello di squadra nessun dubbio: il salto in Eccellenza. Per farlo ci sarà da lottare fino alla fine: “Credo realisticamente che la lotta per il primo posto sia un affare fra noi e il Settebagni (due pareggi negli scontri diretti, ndr). Il Sant'Angelo Romano è più distaccato (a -7 a sette partite del termine, ndr) ma come ha dimostrato domenica non mollerà e lotterà fino alla fine. E nel calcio può succedere di tutto".

La corsa verso l’Eccellenza vedrà l’Amatrice sfidare nel prossimo turno il Nomentum: “È una buona squadra allenata da un mister intelligente e che non merita la classifica che ha. Mi aspetto una partita tosta come all’andata (pareggio, ndr) ma noi abbiamo dimostrato che sappiamo far bene anche in trasferta e speriamo di vincere anche domenica. Le prossime tre partite, di cui due in casa, prima di Pasqua possono dire tanto”.

In conclusione Colangeli, bomber di zona Caicedo visti i diversi gol segnati nei minuti di recupero, ci rivela il suo idolo: “Oggi di attaccanti forte ce ne sono tanti ma il mio idolo resta Shevechenko, una prima punta che i gol li ha sempre fatti”.