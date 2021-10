Vittoria fuori causa per l'Amatrice

Squadra in casa

Squadra in casa Almas Roma

L'Amatrice in trasferta batte l'Almas Roma per 2 a 0.

La partita

L'Amatrice espugna la casa dell'Almas Roma per due a zero. Sblocca la partita e porta in vantaggio gli ospiti il centrocampista classe 2001 Lorenzo Lazzaro. Chiude la partita invece il gol di Juan Cano.

La classifica

Con questo successo l'Amatrice sale a quota sei punti e stacca proprio l'Almas Roma che rimane ferma a quota tre punti.