Amatrice-Almas 0-2: Fiore e Marzulli decidono la sfida del Tilesi

Colpo grosso dell'Almas Roma che al Tilesi batte l'Amatrice per due a zero e fa suo il recupero della 18esima giornata del Girone B. La partita inizialmente in programma lo scorso 27 febbrario era stata rinviata per neve.

La partita

La partita vede partite meglio gli ospiti che passano al quarto d'ora. Infatti al 16esimo Fiore controlla un pallone dopo un contrasto di un compagno e da dentro l'area fulmina l'estremo difensore dei padroni di casa. La partita resta in bilico fino al 90esimo quando con l'Amatrice riversata in avanti l'Almas con Marzulli lanciato in profondità trova il raddoppio che chiude definitivamente l'incontro.

La classifica

Con questo successo l'Almas conquista punti salvezza e sale a quota 19 punti. Occasione persa per l'Amatrice che si ferma a quota 26.