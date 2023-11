Altri cambiamenti in casa NF Ardea, salta anche il DT Luca Gerilli

In casa NF Ardea non si fermano gli addii. Dopo le dimissioni di Alessandro Boccolini la NF Ardea separa le strade anche con il direttore tecnico Luca Gerilli. La decisione è arrivata dopo l'ultima giornata di campionato, in cui la NF Ardea è riuscita a strappare un punto alla Cavese. Nonostante i tanti addii la NF Ardea sta disputando un buon campionato, con il tredicesimo posto in classifica che non rende giustizia al buon avvio, considerando che la squadra sconta tre punti di penalizzazione che altrimenti la porrebbero fuori dalla zona calda.

Il comunicato del club

"La Società comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il Direttore Tecnico Luca Gerilli La Società saluta e ringrazia Luca per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata."