Altre due conferme ufficiali per l'Atletico Pontinia

Dopo le riconferme ddei difensori Restaini e Maricca, L' Atletico Pontinia annuncia altri due giocatori che si sono ben distinti nello scorso campionato.Sono quelle di Bispuri e Maricca. Due giocatori che rimangono ancora in maglia bianco rossa. Per Luca Bispuri si tratta del terzo anno in maglia biancorossa.

[comunicato stampa Atletico Pontinia]