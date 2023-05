Atletico Lariano, Centra: "Stagione bellissima"

L'Atletico Lariano ha chiuso la sua stagione con un pari a reti inviolate sul campo dell'Atletico Morena secondo in classifica nel Girone D. A fare il bilancio ci pensa mister Centra.

Le parole di Centra

Ai microfoni del club Fabrizio Centra traccia il bilancio sulla stagione 2022/2023 dell'Atletico Lariano: “Sono arrivato in corsa anche se il campionato doveva ancora cominciare, ma c’era una certa diffidenza e poca fiducia nell’affrontare questo campionato venendo dalla Prima categoria. A me le sfide non hanno mai messo paura e non ho avuto nessun dubbio anche perché la società mi aveva già cercato in precedenza. Il club mi ha dato sostegno e conforto in tutte le scelte che ho fatto e mi ha messo a disposizione tutto: qui si vive il calcio veramente come fosse una famiglia. L’ambiente lo avevo visto da avversario e standoci dentro ho avuto conferma di quelle ottime impressioni”.

L’allenatore continua parlando dell'avventura in coppa e in campionato: “Il percorso di Coppa è stato fantastico e abbiamo raggiunto una storica semifinale. Il rammarico per la sconfitta ci può stare, ma per giocare quelle partite bisogna arrivarci ed essere lì è stata una grande soddisfazione. In campionato, forse, abbiamo segnato poco rispetto a quanto prodotto, ma la squadra se l’è sempre giocata con tutti, poi i vari elementi della rosa sono cresciuti nel corso della stagione. Da neopromossi abbiamo chiuso al quinto posto insieme al Paliano, squadra retrocessa dall’Eccellenza, e davanti a noi sono finite solo Valmontone, Bi.Ti. Marino e Atletico Morena che erano partite per vincere, oltre al Bellegra che ha fatto un campionato strepitoso. Abbiamo giocato 42 partite in stagione quasi sempre ad alta intensità e tra l’altro nel periodo di febbraio e marzo abbiamo avuto parecchi infortuni. E’ stata una stagione bellissima e devo ringraziare tutti, dal primo all’ultimo componente di questa società”.

Mister Centra lancia pure un allarme e una riflessione per i finali di stagione: “Ho notato che nel finale di stagione si sta accentuando un atteggiamento “strano” nei confronti delle squadre che non hanno grandi obiettivi di classifica: credo che la Federazione debba studiare un formula per motivare il maggior numero di formazioni. Poi noi abbiamo giocato una semifinale di Coppa con un mese di distanza tra l’andata e il ritorno e anche quella è una cosa che si può migliorare, gestendo il turno in un massimo di quindici giorni come avviene sempre”.

Sul futuro tiene un profilo basso: "Ancora non abbiamo parlato con il club, ma io mi sono trovato molto bene poi toccherà alla società farà le sue valutazioni”.