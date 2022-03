Almas-Sporting Montesacro 1-1: pareggio su rigore per i bianconeri

Squadra in casa

Squadra in casa Almas Roma

Termina con un pareggio per uno a uno la sfida fra Almas Roma e Sporting Montesacro valida per la diciannovesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

L'Almas approccia meglio la partita e infatti sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Lanatà arrivata al 24esimo. I padroni di casa però poi restano in 10 per tutto il secondo tempo. Lo Sporting riesce ad accorciare al 58esimo con un calcio di rigore del solito Nolano. L'Almas nonostante l'inferiorità numerica riesce a resistere e prolungare il suo buon momento con 7 punti nelle ultime tre gare.

La classifica

Questo pareggio porto lo Sporting al terzo posto della classifica con 34 punti. L'Almas resta nelle parti basse della classifica a quota 20.