Il paese di Allerona diventa Alè Roma: la goliardata dei tifosi giallorossi

La festa per il successo della Roma in Conference League supera i confini della Capitale e regionali. Presi dall'euforia alcuni tifosi giallorossi hanno trasformato il comune di Allerona in Alè Roma.

L'accaduto

Il cartello d'ingresso nel comune di Allerona, uno dei più belli borghi d'Italia non distante da Orvieto, è stato vittima di una goliardata di alcuni tifosi della Roma in estasi dopo la vittoria della Conference League. I supporters romanisti infatti con del nastro adesivo hanno modificato il cartello, trasformando il comune di Allerona in Alè Roma. Per far ritornare il cartello stradale alla sua origine, si dovrà infatti semplicemente rimuovere il nastro adesivo senza alcuna conseguenza all'integrità del segnale