Mou-Roma, sarà addio? I nomi per sostituirlo

In attesa della partita contro il Bayer Leverkusen importantissima della stagione della Roma, tiene banco in casa giallorossa il futuro di Mourinho. La permanenza del portoghese a Trigoria non è scontata.

Mou segnali di allarme

In più di un’intervista Mourinho ha lanciato dei sassolini alla società chiedendo un pronto intervento che non è arrivato. Nel post Monza-Roma (1-1) è arrivat quando Special One attaccò l’arbitro Chiffi e il portoghese ha attaccato duramente i Friedkin: "La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia... La Roma deve crescere anche a questo livello". Ma anche il suo intervento nel post Roma-Sampdoria, ha gelato i tifosi giallorossi.

Mou concentrato

Il futuro di Mou resta avvolto nel mistero con l’allenatore che molto legato alla tifoseria lavora senza sosta per finire al meglio la stagione. Non solo con la prima squadra. Infatti il tecnico nel suo giorno libero è andato a monitorare e sostenere la formazione Primavera che in rimonta ha superato per due a uno la Fiorentina.

Chi per il post Mou?

L’addio di Mourinho è uno scenario che a Trigoria sanno potrebbe verificarsi. Sullo Special One è tornato forte il PSG che avrebbe scelto Mou per puntare a vincere in Europa. Ecco perché il club comunque si guarda attorno in caso di addio al vate portoghese. Il nome che più affascina e che in passato è stato già vicino alla Roma è quello di Antonio Conte. L’allenatore italiano adesso è libero e il suo ingaggio può essere un ostacolo che si può limare per farlo sedere sulla panchina giallorossa. Un altro nome che piace molto è quello di Thiago Motta che tanto bene sta facendo al Bologna e che è pronto per una panchina importante.