Alessandro Florenzi fra gli indagati del caso scommesse

Nuova pagina dello scandalo scommesse che vede coinvolto un altro ex Roma. Infatti dopo Zaniolo (che a quanto si apprende non ha scommesso sul calcio), la Procura di Torino ha inserito fra indagati anche Alessandro Florenzi. Al calciatore del Milan, ex Roma di cui è stato anche capitano, viene contestato lo stesso reato degli altri coinvolti ovvero “esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa”. Le indagini sono ancora in corso con l’obiettivo di scoprire se Florenzi avesse scommesso sul calcio o su altro.

Una volta chiarita la posizione si potrà ipotizzare sulla sua situazione. I suoi colleghi nel frattempo hanno ricevuto una multa e lunghe squalifiche:

Fagioli, è stato squalificato per 7 mesi;

Tonali squalificato per 10 mesi perché aveva scommesso sulle sue ex squadre, ovvero Milan e Brescia.

Differente la situazione di Zaniolo che non avrebbe mai scommesso sul calcio e non ha ricevuto squalifiche. Al momento Florenzi e il Milan non hanno commentato.