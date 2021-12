Alessandro e Roberti fanno volare il Cynthialbalonga contro l'Afragolese

Vince il Cynthialbalonga e lo fa con un secondo tempo convincente che spazza via tutti i dubbi nati nel primo tempo contro l'Afragolese. I padroni di casa del Cynthia hanno dato seguito al buon periodo recente, che li ha visti trovare sette punti nelle ultime tre partite e dopo un primo tempo di sofferenza, con Santoni che ha dovuto salvare sulla linea la conclusione di Caso Naturale e la botta di Senese che per poco non muore sotto al sette. Nel secondo tempo il Cynthialbalonga rientra in campo più gagliardo e trova anche un aiuto dai suoi avversari, che rimangono in 10 per la doppia ammonizione di Senese al 58'. Ad indirizzare la partita ci pensa Alessandro, che al 66' apre le marcature e indirizza definitivamente il match, chiuso al 78' da Roberti e che regala tre punti cruciali in ottica salvezza alla squadra laziale.