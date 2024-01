Al Vismara vince la noia, 0-0 tra Roma e Milan Primavera

Si conclude con uno 0-0 senza troppe emozioni la sfida di Primavera 1 tra Milan e Roma, con i giallorossi che escono dal Vismara indenni e con un buon punto. La Roma resta così al secondo posto in classifica, in attesa del big match Torino - Inter di oggi pomeriggio.

Il primo tempo

La sfida parte bloccata, e serve il contributo di un difensore per aprire un po' le maglie della difesa romanista. Simmelhack approfitta di un errore della difesa ospite per saltarne due e tirare verso la porta difesa da Marin, che però si supera con un intervento prodigioso. La Roma si scuote su corner ma non riesce a colpire, con il primo tempo che termina senza occasioni da entrambe le parti.

Il secondo tempo

Non migliora la situazione dal punto di vista dello spettacolo nella ripresa. La Roma si fa vedere solo alla mezz'ora con Mannini, che su punizione sfiora il montante con una deviazione. Tanti cartellini e possesso palla nel finale da parte delle due squadre, ma nessuna occasione per una partita che si chiude con uno scialbo pareggio.