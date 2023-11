Al via la VI Edizione del Social Football Summit

Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati è stata presentata la sesta edizione del Social Football Summit, l’evento internazionale dedicato alla Football Industry che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma i prossimi 21 e 22 novembre. Sono intervenuti, l’onorevole Andrea Volpi, Gianfilippo Valentini, founder del Social Football Summit, la giornalista Giusy Meloni e il direttore esecutivo dell’AIC, Fabio Poli.

In questa due giorni si alterneranno oltre 100 speaker internazionali in più di 50 panel, tra cui: Larry Freedman, Presidente Los Angeles FC, Romy Gai, Chief Business Officer FIFA, Gaia Pretner, Head of Sustainability ECA, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Michele Uva, Director Social & Environmental Sustainability UEFA, Saad Allazeez, Interim Ceo Saudi Pro League, Federica Cappelletti, Presidente FIGC Femminile, Cristiana Pace, CEO Enovation Consulting, Carla Sciarpelletti, Direttore Direzione per i servizi digitali AGCOM, Luigi de Siervo, CEO Lega Serie A, Javier Tebas, Presidente LaLiga, Roberto Mancini CT Arabia Saudita, Rafela Pimenta, Presidente The Football Forum, Laura Giuliani, A.C. Milan, Laura Iucci, Head of unit UNHCR, Valeria Belozertova, Senior Director Global Brand Partnerships esl Faceit Group, e molte altre e altri protagonisti, per confrontarsi e condividere strategie e iniziative sul presente e futuro del calcio.

La VI edizione sarà ricca d’importanti novità organizzative, prima tra tutte la presentazione e l’integrazione del “Manifesto del Social Football Summit”. Sei pillar fondamentali: dallo sviluppo industriale e risorse umane alla sharing knowledge, sostenibilità, inclusione e impatto sociale che saranno guida per incontri, formazione, dialogo istituzionale e condivisione, per contribuire a far diventare la football industry un settore all’avanguardia per innovazione, sostenibilità e inclusività. Il primo giorno del Social Football Summit 2023 coinciderà con l’atto conclusivo della start up competition “EXTRA TIME”, il nuovo programma di innovazione, nato con l’obiettivo di dare spazio a quelle realtà (Team, Startup, PMI) che possano offrire prodotti o soluzioni innovative per l’industria del calcio. Questa sesta edizione tratterà in particolare i temi: investment & innovation (metaverso, blockchain, AI), revenues e business model, inclusion, impact and sustainability, creativity e digital disruption.

SFS23 sarà un evento sostenibile grazie alla certificazione Ecoevents, e alla realizzazione dell’evento secondo il sistema di gestione ISO 20121 sono state adottate una serie di misure mirate a creare consapevolezza verso tutti gli stakeholder della football Industry e ha valorizzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Due giorni intensi, organizzati da Go Project e Social Media Soccer, di alto spessore professionale che vedranno, tra le altre attività, all’interno della sala Champions dello Stadio Olimpico, una serie di workshop dedicati a Lega Serie A, Lega B e Lega Pro. A questo dobbiamo aggiungere l’organizzazione delle 8 masterclass nello spogliatoio della Nazionale, un’esperienza formativa unica nel suo genere. A completare l’evento, la cena di Gala del 21 novembre, durante la quale saranno consegnati i Football Summit Awards 2023, oltre 15 riconoscimenti ad alcuni dei protagonisti dell’industria del calcio della stagione 2022/23. L’evento sarà trasmesso on line in italiano e in inglese grazie alla piattaforma messa a disposizione per tutti gli interessati.

“Vogliamo creare un importante momento di confronto professionale e siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a Roma anche quest’anno ospiti internazionali e speaker di altissimo livello - aggiunge Massimo Tucci Direttore del Social Football Summit – L’obiettivo è proseguire nella crescita del progetto, consolidandolo a livello nazionale e posizionandoci tra i più importanti eventi internazionali di settore”.

Fondamentale, nella costruzione e nello sviluppo del Social Football Summit, il sostegno e la partecipazione dei partner, in particolare delle Istituzioni e della Lega Serie A Global Partner, anche quest’anno molte le aziende che hanno deciso di essere presenti come: eBay, Infront, Coca-Cola, adidas, Almaviva, Youtube, Italiaonline o i media partner come Fortune, La Gazzetta dello Sport, Goal.com, o i mobility partner: Edilfar Rent e Moovit.

Maggiori informazioni sul sito web ufficiale #SFS23