Ajax-Roma Femminile: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League

Martedì 30 gennaio 2024 alle ore 21:00 la Roma Femminile scenderà in campo alla Cruijff Arena di Amsterdam contro l'Ajax per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Le giallorosse ultime in un girone equilibratissimo, dovranno cercare la vittoria per tenere viva la speranza qualificazione ai quarti di finale.

La Roma ai quarti se...

La Roma è ultima nel Girone C con 5 punti, dietro al Bayern Monaco 6 (2-2 al Tre Fontane con polemiche arbitrali per il pareggio subito allo scadere), Ajax 7 e Psg primo con 9. Nell'ultima giornata la Roma è chiamata a vincere per forza ad Amsterdam (andata con l'Ajax 3-0 per le giallorosse) e sperare nella non vittoria del Bayern. Infatti una vittoria delle bavaresi condanerebbe le ragazze di Spugna all'eliminazone.

Ajax-Roma, le ultime di formazione

Spugna neo vincitore della panchina d'oro della Serie A Femminile 2022/2023 non potrà contare sulle nuove arrivate Sostenvold e Pilgrim perchè non in lista. Ecco allora che il tecnico si affiderà alle titolarissime. In porta torna Ceasar in difesa Di Guglielmo e Bartoli terzini, Linari-Minami la coppia centrale. A centrocampo certe di una maglia Kumagai e Giugliano con Greggi-Feiersinger unico ballottaggio, con l'austriaca leggermente favorita. In attacco torna titolare Viens con Haavi a sostegno di Valentina Giacinti. Convocazione non certa per Serturini ormai fuori dai progetti della società nonostante la tifoseria ne chieda il rinnovo.

Ajax-Roma, la probabile formazione giallorossa

Roma (4-3-3-): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Feiersinger, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens. All.: Spugna

Ajax-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Ajax e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.