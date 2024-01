La Roma cade ad Amsterdam, giallorosse fuori dalla Champions League

La Roma Femminile perde per due a uno alla Cruijff Arena e dice addio alla Champions League. Le giallorosse terminano all'ultimo posto il girone più difficile del torneo con grande rammarico nella notte di Amsterda. Infatti dopo il vantaggio di capitan Bartoli, le campionesse d'Italia si fanno male da sole con Kumagai che perde un sanguinoso pallone da cui arriva il pareggio e con Kramzar che con uno sfortunato autogol decide l'incontro. Delusione e amarezza ancora più grande visto che nell'altro campo, fra Bayern Monaco e Psg arriva il risultato sperato il pareggio che serviva al passaggio del turno della Roma. Ai quarti vanno le francesi e le olandesi. Termina così, la buona Champions League della Roma (1 vittoria e tante ottimi prestazioni ma dove pesa il pareggio subito in casa contro il Bayern allo scadere) che adesso dovrà concentrarsi per il big match contro la Juventus di domenica col dubbio Giugliano uscita per un problema al ginocchio.

Ajax-Roma, la cronaca

Al 15esimo grande occasione per la Roma con Viens. La canadese salta due avversarie ma a tu per tu con Van Eijk calcia debole e centrale. 28esimo ancora giallorosse pericolose: corner di Giugliano e colpo di testa di Bartoli, blocca il portiere. Al 32esimo Bartoli ci riprova di testa su punizione di Giugliano e stavolta il capitano romanista sblocca la partita e porta la Roma in vantaggio. Al 43esimo traversa della Roma colpito da Bartoli con un altro colpo di testa. Al primo affondo l’Ajax pareggia col mancino di Hoekstra che finalizza il contropiede nato da un contrasto perso da Kumagai. 74esimo tiro di Kramzar, centrale. Glionna al 78esimo scarica un bolide di destro che sfiora il palo. All’84esimo Ceasar col piede si oppone a Grant. Sul corner seguente le olandesi trovano il vantaggio per via di una sfortunata autorete di Kramzar.

Tabellino e pagelle

Ajax (4-3-3): Van Eijk 6; Keijzer 5,5 (dall'88' Kardinaal s.v.), Spitse 6, De Sanders 6, Weerden 5,5; Noordam 6 (dall'89' Noordam s.v.), Van Gool 6 (dal 78’ Van De Velde s.v.), Yohannes 6,5; Grant 6, Leuchter 5, Hoekstra 7 (dal 63’ Keukelaar). All.: Bakker 6

Roma (4-3-3): Ceasar 6; Bartoli 7, Minami 6, Linari 6, Di Guglielmo 6; Kumagai 5, Feiersinger 5,5 (dal 73’ Kramzar 5), Giugliano 6,5 (dal 46’ Greggi 6); Viens 5,5, Giacinti 6 (dal 60’ Glionna 6), Haavi 6,5. All.: Spugna 6

Marcatrici: 45’ Hoekstra (A), 84’ aut. Kramzar (R); 32’ Bartoli (R)

Ammonite: Di Guglielmo (R); Spitse (A), Grant (A)

Arbitro: De Aza (ESP)

Le top e flop giallorosse

Bartoli 7: L'ultima a mollare, trova il momentaneo vantaggio e sfiora il raddoppio.

Giugliano 6,5: Pennella assist su assist. Dal suo destro arriva il gol di Bartoli. Abbandona la partita ad inizio ripresa per un problema al ginocchio.

Kumagai 5: Tanti errori e soprattutto il contrasto perso che ha fatto tornare in partita l'Ajax.

Kramzar 5: Entra per dare fisicità alla squadra ma finisce sfortuamente con un autogol nel decidere la partita e la corsa europea giallorossa.