Afragolese - Cynthialbalonga rinviata, le motivazioni

Non si giocherà Afragolese - Cynthialbalonga, come comunicato dalla squadra campana la sfida è stata rinviata a data da destinarsi. "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver ricevuto l’ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per il rinvio della gara Afragolese-Chyntialbalonga valevole per la giornata ventinove del girone G di serie D, originariamente programmata per il giorno Giovedì 14 Aprile. La partita è stata rinviata a data da destinarsi.".