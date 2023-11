Addio in casa Romana, un calciatore passa alla Pistoiese

Fulmine a ciel sereno in casa Romana, che ha annunciato l'addio del suo centrocampista Davide Macrì. I motivi sono personali, ma Macrì è stato subito annunciato dalla Pistoiese, squadra dove aveva militato l'anno scorso, come nuovo acquisto. Il centrocampista lascia la Romana con il bilancio di due gol in nove partite.

Il comunicato della Romana

La Romana FC rende noto di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista Davide Macrì. La società augura al giocatore le migliori sorti personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.