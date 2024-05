Addio importante nella dirigenza del Vicovaro, la situazione

Scossone importante in casa Vicovaro, il club del girone B di Eccellenza Lazio ha annunciato sulla sua pagina ufficiale la separazione con il DG Daniele Attili. Il Vicovaro è reduce dalla salvezza conquistata con 44 punti e in maniera tranquilla.

Le parole di Daniele Attili

"Cari Ragazzi, anzi, bravi ragazzi,

Oggi rassegno le mie dimissioni da Direttore Generale del Vicovaro Calcio. Siete tutti ottimi giocatori, ma soprattutto BRAVI ragazzi; grazie ad ognuno di Voi che avete reso il mio impegno non vano, non mi avete mai abbandonato e di questo ve ne sono grato.

Ci sono stati momenti difficili, ma vi ho sempre trovato pronti a ripartire, vi ho sempre sentito un Gruppo Unito, anche all’inizio quando qualcuno provava a “spaccarvi”, non avete mai mollato un centimetro, siete sempre rimasti nella Vostra integrità mentale, vi siete aiutati a vicenda, siete un gruppo Vincente e lo sarete, uno x uno anche nella vita. Per Voi ci sono, sempre. Grazie a tutti veramente, Pierangelo, Pietro, Maura, Maurizio, Bruno, Guerino….

Ai fantastici allenatori della scuola calcio, con affetto abbraccio Kikko e Angelo, quelli che reputo i miei “fratelli” di Vicovaro.!

Con stima e gratitudine Saluto Enrico Baiocco, Marco Lauri e Roberto Masiello, grazie per la Vostra professionalità.

A mio avviso Il Calcio che “conta” passa per persone come Voi, che ci mettete tutto quello che avete ogni minuto che entrate in un rettangolo di gioco.

Caro Maurizio, a te devo Tutto il bene che ho ricevuto Da questa esperienza, spero che le nostre strade continuino ad incrociarsi. Mi hai svelato i segreti e la bellezza di questo Calcio, E di questo te ne sono debitore. Grazie.

Portoghesi, tutti, Siete un esempio di Tifo, Siete un modello da perseguire e da imitare, Grazie dei Vostri abbracci, delle Vostre Grida dei vostri sacrifici fatti per seguire la VOSTRA MAGLIA!

Il Vicovaro Calcio è il vostro cuore, aiutatelo sempre, supportatelo, Vi seguirò sempre.

Un caro saluto e ringraziamento veramente a tutta la comunità di Vicovaro.”