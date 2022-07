Interisti e laziali contro Acerbi. Ecco perché

Non c'è pace per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio e della Nazionale sta vivendo un'estate da separato in casa con problemi con la tifoseria laziale ma non solo.

La cessione

Il restyling della difesa laziale con ben tre colpi di mercato Romagnoli, Gila e Casale spinge Acerbi (contratto in scadenza nel 2025 e ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione) sempre più lontano dalla Lazio. Il difensore classe '88 che male si è ambientato al primo anno di Sarri, va verso la cessione con Lotito che chiede meno di 5 milioni di euro. Sul calciatore c'era il Napoli per il dopo Koulibaly ma i campani hanno virato su altri profili e in corsa restano il Milan e l'Inter del suo ex allenatore Inzaghi. Si ritira dalla corsa al difensore il Monza dopo le parole di Galliani.

Le proteste degli interisti

Ancora non c'è stata nessuna offerta ufficiale dell'Inter che pensa ad Acerbi come difensore di riserva e d'esperienza, ma i tifosi nerazzurri si scagliano già contro il centrale. Su Twitter Acerbi è salito in tendenza perchè respinto in massa e all'unisono dai supporters interisti. Il motivo è da ritrovare nella sfida Lazio-Milan (1-2, ndr) della scorsa stagione dove Acerbi con un errore grossolano (e risata isterica che fece scalpore) allo scadere regalò la rete della vittoria a Tonali e fetta dello scudetto ai rossoneri. "Meglio uno in meno che questo milanista", "acerbi non scherziamo", "non è accettabile", Acerbi stai lontano" alcuni dei tweet postati dai tifosi dell'Inter.

Acerbi e i tifosi della Lazio

Contro Acerbi non ci sono solo gli interisti ma anche parte dei tifosi laziali della Curva Nord. La rottura, la frattura fra i sostenitori laziali e il difensore è insanabile. Il rapporto si è logorato da tempo e ha toccato tensioni altissime nella sfida contro il Genoa quando Acerbi una volta andato in rete ha esultato in maniera polemica e poi nell'intervista del post gara ha rincarato la dose contro i tifosi della Lazio. Da quel momento fischi assordanti e comunicati da parte degli Ultras contro Acerbi che è stato invitato (eufemismo) a lasciare la Capitale. Nel ritiro di Auronzo, Sarri ha dovuto per ben due volte difendere il suo calciatore dai continui fischi e cori, sospendendo anche una sessione di allenamento. Il destino di Acerbi è dunque lontano dalla Lazio, ma se sarà Inter il difensore troverà una situazione ambientale tutt'altro che semplice.