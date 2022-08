Acerbi-Inter, Lotito detta le condizioni. Ecco cosa manca alla fumata bianca

Francesco Acerbi è ad un passo dall'addio alla Lazio. Il difensore classe '88 è vicino al trasferimento all'Inter ma la fumata ancora non arriva per via di alcune condizioni dettate dal presidente Lotito.

Acerbi-Inter, la formula

Inter e Lazio hanno trovato l'accordo sul trasferimento di Acerbi sulla base di un prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro. La Lazio inizialmente chiedeva l'obbligo ma poi pur di liberarsi del difensore e risparmiare sul suo ingaggio (2,5 milioni di euro a stagione fino al 2025) ha assecondato i nerazzurri accontentandosi del diritto. Sul calciatore era piombato pure il Marsiglia ma il difensore dopo averi rifiutato anche il Monza ha detto no ai francesi. Vuole solo l'Inter e vuole tornare da Inzaghi.

La condizione di Lotito

Per la fumata bianca della cessione di Acerbi all'Inter (dove ricorpirebbe il ruolo di vice De Vrij, altro ex laziale) manca il via libera di Lotito. Il presidente della Lazio infatti ha deciso di accettare il diritto di riscatto invece dell'obbligo soltanto a condizione che Acerbi rinunci a due mensilità. Infatti per il presidente laziale, il difensore dovrà rinunciare agli stipendi di luglio e agosto e solo allora darà il suo benestare alla cessione. Ora si attende la decisione di Acerbi che ha puntato i piedi per andare all'Inter.

Tutti contro Acerbi

La situazione di Acerbi è molto movimentata. Il difensore è in rotta con l'ambiente laziale da tempo, dai tifosi, dirigenza e anche allenatore con Sarri che lo ha difeso nel ritiro di Auronzo ma che non lo convoca in partite ufficiali. Oltrei ai laziali nemmeno i tifosi dell'Inter però vedono di buon occhio il suo trasferimento a Milano. Gli interisti vedono infatti in Acerbi un "rossonero" per il suo passato milanista e perchè col suo errore in Lazio-Milan (e conseguente risata, isterica) ha, agli occhi dei nerazzurri, "favorito" la corsa scudetto vinto dai cugini rossoneri. Non un periodo calcisticamente positivo per il difensore della Nazionale che punta a ritrovarsi dal suo ex allenatore Inzaghi.