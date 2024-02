Perché Acerbi ha mostrato il dito medio ai tifosi della Roma

Protagonista di Roma-Inter (2-4, ndr) è stato l’ex Lazio, Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro autore del momentaneo 0-1, molto discusso, ha risposto alla tifoseria giallorossa con un brutto gesto immortalato dalle telecamere che ha indispettito i tifosi romanisti.

Il gesto

Al 17esimo l’Inter passa in vantaggio quando Acerbi col un colpo di testa batte un non attento Rui Patricio. L’arbitro dopo revisione al Var convalida la marcatura con il difensore che si lascia andare ad un’esultanza polemica verso la tifoseria. Il classe ’88 mostra il dito medio ai tifosi della tribuna Montemario. Un gesto per cui la Figc ha aperto un’inchiesta col difensore che rischia la squalifica.

Cosa c’è dietro il gesto?

Il gesto, da condannare, di Acerbi è una risposta del difensore ai tifosi avversarie. Dagli spalti dell’Olimpico infatti verso l’ex laziale, oltre ai soliti fischi per la sua militanza della Lazio si sono innalzati cori poco affettuosi quali: “Devi morire”. Un coro che visto il passato di Acerbi e la sua malattia, non è stato gradito dal giocatore che ha reagito col gestaccio dopo il gol.

Ancora la Montemario

L’episodio è simile a quello accaduto durante il derby Lazio-Roma (3-2, ndr) del 26 settembre 2021. Nell’occasione, Zaniolo continuamente fischiato e insultato dalla tifoseria laziale, fu protagonisti di brutti gesti verso la Montemario tra cui anche il dito medio, proprio come fatto da Acerbi sabato scorso. In quel caso l’ex attaccante della Roma fu solo multato.