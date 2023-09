Academy Ladispoli, un ex Pisa è il nuovo esterno

Con il mercato agli sgoccioli l'Academy Ladispoli mette a segno un nuovo colpo. È Giulio Ruggiero, esterno classe 2001 in arrivo dopo l'esperienza alla Vibonese. "Esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. La scorsa stagione alla Vibonese in D, esperienze passate al Tuttocuoio in Eccellenza e al Cattolica in serie D. Viene dal settore giovanile della Vigor Perconti e nella sua carriera esperienza anche nella Primavera del Pisa. Ha sposato il progetto Ladispoli".