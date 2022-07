Academy Ladispoli, nuovo rinforzo nel reparto difensivo

Continua la campagna acquisti dell'Academy Ladispoli, che vuole rinforzarsi in vista del prossimo e impegnativo campionato di Eccellenza Lazio. Il giocatore prescelto è Andrea Gianotti, difensore centrale classe 2000 in arrivo dal Parioli, e che porterà solidità e forza fisica nel reparto difensivo della squadra laziale. L'ex Parioli ha avuto in passato esperienza anche con altre squadre della categoria, tra cui W3 Maccarese e Boreale.