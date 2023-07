Academy Ladispoli, il comunicato della società sui nuovi investitori

L’Academy Ladispoli esclude i nuovi investitori dalla società e procede come negli anni precedenti da sola la corsa anche per la stagione calcistica 2023/24. Gli accordi preliminari intercorsi che prevedevano l’affidamento della gestione della prima squadra al gruppo imprenditoriale romano, con una partecipazione della Academy stessa, sono stati disattesi da parte degli investitori a poche ore dalla firma dei contratti. Contratti troppo onerosi da sottoscrivere in prima persona dall’Academy unica responsabile ad avallare gli accordi con gli atleti scelti dal DS Angelocore incaricato dal gruppo romano. Un rischio economico troppo alto per una non totale garanzia delle entrate necessarie. Ora si riparte, con parte dell’ottima squadra che ha salvato la categoria nella precedente stagione poiché molti dei calciatori della rosa dell’Academy 2022/23 non sono più disponibile in quanto non confermati dalla gestione romana uscente.

[comunicato ufficiale Academy Ladispoli]