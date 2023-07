Academy Ladispoli, ecco il nuovo allenatore

Cambia tecnico il Ladispoli, che sta vivendo un momento delicato dal punto di vista societario. Dopo l'addio della cordata romana ha lasciato il club il tecnico Simone Castagnari, con il Ladispoli che ha annunciato come sostituto Rosolino Puccica. "Diamo il benvenuto al nuovo mister della prima squadra per la stagione 23/24 Rosolino Puccica. Mister con esperienza che la società ha individuato come primo tassello sui cui costruire la squadra per il prossimo anno. Mister Puccica in passato si è seduto su panchine importanti come Viterbese, Fermana, Lumezzane e Castiadas e dopo la parentesi in Lussemburgo è tornato in Italia dove la scorsa stagione ha allenato la Pol. Favl Cimini. Pronto ad una nuova sfida a tinte rossoblu."