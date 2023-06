Academy Ladispoli, arriva un ex Lazio in difesa

Rinforzo di spessore per l'Academy Ladispoli, che mette a segno l'ennesimo acquisto di questo calciomercato e si assicura la firma di Lorenzo Giorgi, difensore centrale classe 2000. Il nuovo difensore è stato annunciato così sulla pagina ufficiale del club: "Inizia nella Lazio, poi Fondi e Lupa Castelli. Aprilia, Vastese e Gravina in serie D e lo scorso anno vittoria del campionato con il Sora nel girone B. Difensore di sicuro affidamento e altro acquisto di spessore per la categoria. Benvenuto Lorenzo".