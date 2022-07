Academy Ladispoli, arriva Marco Crocchianti

Autentico capolavoro del dg Gioacchino La Pietra che completa il reparto difensivo con un giocatore eccezionale. Classe 1996, Difensore roccioso, cresciuto nelle giovanili della Nuova Tor Tre Teste nel 2014 passa alle giovanili dello Spezia dove nelle stagioni successive esordisce in serie B. Nel 2017 passa alla Reggiana e colleziona 26 presenze in Lega Pro, successivamente passa al SudTirol sempre in Lega Pro, al Siena e al Ravenna in Serie D. Ed ora difenderà i colori rossoblu.

[comunicato stampa Ladispoli]