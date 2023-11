Totti e Spalletti: pace fatta al Bambin Gesù

Un caloroso e sincero abbraccio. Così Luciano Spalletti e Francesco Totti hanno suggellato il loro incontro, la loro pace ritrovata deponendo l’ascia di guerra con i due che non si vedevano dal 28 maggio 2017, giorno dell’addio al calcio giocato della bandiera giallorossa.

In una recente intervista e poi da Fiorello, i due si erano promessi l’atto di pace avvenuto giovedì 16 novembre all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Una location non casuale visto che i due si sono sempre spesi per i piccoli pazienti dell’ospedale.

Totti all’appuntamento è stato il primo ad arrivare, dopo di lui è arrivato l’allenatore campione d’Italia insieme ad una piccola delegazione della Nazionale, che oggi ad Olimpico ospiterà la Macedonia del Nord per le qualificazioni agli Europei (qui le info sulla mobilità).

“Non ci siamo detti niente , perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un abbraccio” – queste le parole di Totti che aggiunge – “Questa è una giornata speciale soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare. Abbiamo avuto questa giornata a disposizione e siamo riusciti a riconciliare un po' tutto”. Sulla stessa linea d’onda il ct della Nazionale: "Non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri. C'erano moltissime persone che avevano piacere di questa riappacificazione, anche se sotto sotto non avevamo mai litigato, anzi ci siamo sempre stimati. E in un'epoca di conflitti, nella quale noi grandi tendiamo a litigare spesso, trovarsi qui ad abbracciarci donandolo ai bambini, attraverso i loro occhi può essere un messaggio per un futuro sempre migliore”.