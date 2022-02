Nicolò Zaniolo fa sempre parlare di sè. Il classe 1999 talento della Roma, a La Spezia si è guadagnato il rigore poi trasformato da Abraham che è valso la vittoria ai giallorossi, sui social apprezza sempre di più il mondo bianconero della Juventus. E riemerge adesso la paura della Roma di vederlo vestire bianconero nel prossimo mercato.

A Zaniolo piace la Juve

Non è un segreto che Zaniolo da giovanissimo covava una simpatia, per non dire tifo, verso la Juventus. Il calciatore infatti in suoi vecchi post ha mostrato tutta la sua juventinità. Adesso su Instagram fanno discutere i suoi like a tre giocatori bianconeri. I cuoricini sono arrivati ai post di Locatelli, Bonucci e Dusan Vlahovic, la spina dorsale della Juve di Max Allegri, che festeggiavano il successo contro l'Empoli e il tutto prima della partita contro lo Spezia dei giallorossi. Che siano indizi di un futuro bianconero di Zaniolo?. Scoppiato il malumore da parte dei tifosi il calciatore ha in seguito rimosso i like.

La situazione

Nicolò Zaniolo ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 e ad oggi non c'è nessun appuntamento ufficiale per il rinnovo. Tutto a conferma di quello annunciato da Pinto nella famosa conferenza stampa post mercato che fatto tremare i giallorossi in cui ha dichiarato che non può confermare se Zaniolo sarà un calciatore giallorosso la prossima stagione. Si allontana dunque così il contratto da top player pensato per il calciatore, e allo stesso tempo Zaniolo fa un passo verso la Juve.

Noto a tutti è l'interesse della Juventus per Zaniolo già da diversi anni, quando il suo nome spuntò nei pizzini di mercato di Paratici. Il numero 22 giallorosso è il primo obiettivo di mercato della Juventus per la prossima estate che lo vorrebbe in un ipotetico tridente offensivo completato da Chiesa e Vlahovic. Il suo agente, Vigorelli, è vicino al mondo Juve.

La Roma non vorrebbe cedere il suo pupillo, ma per evitare di perderlo a zero come ha fatto la Fiorentina con Vlahovic, è pronta a discutere da un'offerta di base di 50 milioni di euro.