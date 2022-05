Zena-Poggio Mirteto 3-1: vittoria in rimonta per il Grifone

Lo Zena batte per tre a uno in rimonta il Poggio Mirteto alla 26esima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Al 17esimo il Poggio Mirteto passa in vantaggio grazie al destro di Marcelli dopo un pallone recuperato in mezzo al campo. Nella ripresa Marcelli fallisce il pallon del raddoppio per gli ospiti e allora subito dopo lo Zena pareggia al 67esimo con una semirovesciata di Trecca su un traversone dalla destra. Al 69esimo il Grifone effettua il sorpasso: Trecca serve la corrente Bernardini che calcia e trova la risposta del portiere avversario ma sul pallone respinto si avventa Simonetta che di testa fa due a uno. All'84esimo lo Zena chiude la partita con De Propris in mischia.

La classifica

Con questo successo lo Zena sale a quota 41 punti. Poggio Mirteto fermo a 37.