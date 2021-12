Il Vicovaro travolge il Torre Angela

Termina 4 a 0 la sfida fra Vicovaro e Torre Angela nella decima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

Dopo un inizio promtettente, con tanto di traversa colpita, il Torre Angela cade sotto i colpi del Vicovaro. I padroni di casa passano in vantaggio con Catracchia che di destro trvova lo zero a uno su assist del proprio portiere che soprende la distratta difesa ospite. La partita è un monologo Vicovaro che trova il raddoppio sempre con Catracchia che stoppa il pallone in area e di destro fulmina il portiere ospite. Nella rirpesa arriva il gol di Taverna, in gol per la settima partita consecutiva, bravo nello sfruttare un pasticcio della difesa del Torre Angela. Il quarto gol del Vicovaro è una perla di Catracchia che sigla la sua tripletta personale. L'attaccante del Vicovaro vince un contrasto con un difensore e da quasi metà campo beffa il portiere ospite con un superbo pallonetto. Nel finale i padroni di casa sprecano tirando alto pure un calcio di rigore.

La classifica

Il Vicovaro con questo successo sale a quota 20 punti, al secondo posto a - 1 dal Rocca Priora capolista. Torre Angela fermo all'ultimo posto della classifica con zero punti in 10 partite.