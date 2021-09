Il Vicovaro passa il turno in Coppa Italia

Il Vicovaro vince in casa al Tancredi Berenghi contro Villa Adriana per 3 a 1 e stacca il pass per il turno successivo di Coppa Italia Promozione.

La partita

La partita la vince il Vicovaro per 3 a 1 grazie alla doppietta di Di Marco e al gol di Catracchia. La vittoria del Vicovaro vale molto di più perchè la formazione di casa è rimasta prima in 10 al 30esimo e poi ha giocato l'ultimo quarto d'ora di partita in nove.

Il calendario

Il Vicovaro esordirà in campionato in trasferta sul campo della Rocca Priora. Il Villa Adriana in casa invece ospiterà il Bellagra. Entrambe le partite sono in programma per il 3 ottobre.