Velletri, Di Cicco rinnova

Altro rinnovo in casa Velletri. Ha rinnovato il suo contratto con la squadra castellana Sivano Di Cicco giocatore del vivaio del Velletri con cui ha già giocato in prima squadra.

Di Cicco esterno classe 2003 è stato già protagonista col Velletri sia nelle giovanili la Juniores Elite e la Juniores Regionale ma anche in prima squadra. Per lui una conferma importante e la possiblità come annunciato dalla società di giocare in una zona di campo più avanzata.

La conferma di Di Ciccio segue quella del difensore Russo.