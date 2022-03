Valmontone-Atletico Colleferro 7-0: il derby è dei giallorossi

Squadra in casa

Continua il grande momento del Valmontone che supera in casa per sette a zero l'Atletico Colleferro. I giallorossi fanno loro il derby e accorciano la classifica sfruttando il pareggio nel big match fra Atletico Torrenova e Rocca Priroa RdP.

La partita

Il Valmontone sblocca subito la partita con Moratti. I giallorossi chiudono il primo tempo raddoppiando con Colaiori e con l'uomo in più. Infatti gli ospiti restano in dieci al 40esimo per l'espulsione di Costantini. Nella ripresa è un monologo del Valmontone che travolge gli avversari con le reti di Romagnoli, Luciano, Catracchia, Antonucci e Cerroni.

La classifica

Con questo successo il Valmontone sale al quinto posto della classifica con 37 punti a -4 dal primo posto. Atletico Colleferro ultimo con cinque punti.