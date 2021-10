Trastevere femminile a valanga sulla Rever Roma

Serie C femminile Girone C

La Rever Roma cade per 5 a 0 in trasferta contro il Trastevere Femminile nella seconda giornata del campionato femminile di Serie C, girone C.

La partita

Nel primo tempo la Rever Roma regge il confronto con la squadra avversaria, ma subisce il gol di Massimi nel recupero. Nella ripresa, le trasteverine dilagano. Massimi segna ancora, poi arriva la doppietta di Fiorini e infine mette la sua firma sul tabellino dei marcatori anche Sgambato. Al termine della partita, attraverso un post su Facebook la Rever Roma fa i complimenti al Trastevere e aggiunge: "Finiamo la seconda giornata di Campionato con le ossa rotte, letteralmente ma resta il rammarico di sapere come sarebbe finita ad armi pari".

La classifica

Il Trastevere femminile sale a quota sei punti in classifica mentre la Rever Roma resta ferma a un punto.