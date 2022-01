Poker del Trastevere Femminile alla Roma XIV

Serie C femminile Girone C

Trastevere Femminile-Roma XIV finisce col secco quattro a uno per le padrone di casa. Partita valida per la 13esima giornata del Girone C della Serie C femminile.

La partita

La partita si chiude già nel primo tempo col risultaot netto di 4 a 0 per il Trastevere. Le padrone di casa sbloccano la partita al 13esimo con Massimi. Al 30esimo Fiorini su calcio di rigore sigla il raddoppio e al 45esimo trova il suo secondo gol. Fra la doppietta di Fiorini, al 38esimo si inserisce Serao autrice del momenaneo 3 a 0. Nella ripresa una bella reazione della Roma XIV Decimoquarto che porta nel finale al gol della bandiera di Rankin su assist di Paolone (classe 2006).

La classifica

La Roma XIV, con due partite da recuperare, si ferma a 10 punti in zona playout mentre il Trastevere (con una partita di recupeare) consolida il terzo posto alle spalle della Res (una partita da recupeare) e del Chieti a punteggio pieno 13 vittorie in 13 incontri.