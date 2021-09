Il Trastevere femminile travolge la Roma Decimoquarto

Troppo Trastevere per la Roma Decimoquarto nella seconda giornata dei gironi di Coppa Italia femminil Serie C. Le ragazze di Massaccesi e Ciferri si impongono con un rotondo 9 a 0 nel derby romano

La partita

Il Trastevere chiude il primo tempo in vantaggio per 3 a 0 per via delle reti di Sara Massimi, Flavia Sgambato e Alice Ferrazza. Nella ripresa la squadra trasteverina dilaga. Massimi realizza altri due gol e fa triplettta, così come Emanuela Pedullà autrice dell'altra tripletta di giornata. Al festival del gol partecipa anche Fiorini che nel primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore. Finisce così una gara a senso unico a favore delle amaranto.

Il calendario

Seconda vittoria nel girone per il Trastevere che sale a quota sei punti nel raggruppamento 5 della Coppta Italia di Serie C. La Roma Decimoquarto invece è ferma ad un punto, frutto del pareggio nella prima giornata contro la Rever Roma. Proprio in casa della Rever (4 punti), domenica 26 settembre, il Trastevere si giocherà il primo posto nel girone.