Serie D, amichevole di lusso per il Trastevere

Ancora non è iniziata la stagione del Trastevere Calcio, ma il calendario del club romano che milita in Serie D è già pieno di impegni. A partire dal prossimo fine settimana.

Amichevole di lusso per il Trastevere

Sabato 4 settembre, il Trastevere sarà protagonista di un'amichevole di lusso. Infatti come si evince da un post della società romana, la squadra di mister Mauro Mazza sfiderà il Frosinone. Una sfida di prestigio per il club capitolino che sfiderà a Ferentino la squadra ciociara che milita nel campionato di Serie B. Il Frosinone è allenato da Fabio Grosso, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 e ha tesserato da poco Matteo Ricci, protagonista della salvezza con lo Spezia nella scorsa Serie A e convocato lo scorso marzo dal ct dell'Italia, Roberto Mancini.

Presentazione della stagione

Lunedì 6 settembre invece il Trastevere presenterà la nuova stagione e le nuove maglie al Trastevere Stadium. L'occasione servirà al presidente Pier Luigi Betturri a illustrare gli obiettivi della squadra per la nuova stagione ormai alle porte.

Come accedere al Trastevere Stadium

Con un comunicato apparso sul profilo Facebook del club, il Trastevere ed il suo presidente, spiegano in che modalità sarà possibile entrare al Trastevere Stadium. "Per accedere al Trastevere Stadium" - si legge nel post - "è necessario compilare l'autocertificazione secondo la normativa vigente attuale, ad eccezione dei possessori di Green Pass e che, all'interno della struttura, è necessario adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Nello specifico si ricorda di utilizzare la mascherina in tutti gli ambienti al chiuso e all'aperto, in caso di rischio di assembramento. Di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza e di igienizzarsi frequentemente le mani e le superfici con le quali si viene a contatto. In caso di febbre o altri sintomi influenzali, rimanere presso il proprio domicilio mentre qualora i sintomi dovessero insorgere successivamente all'ingresso della struttura, si prega di avvisare tempestivamente il gestore della società, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Il Trastevere Stadium è la nostra casa, rendiamola più sicura!"

Per partecipare alla presentazione bisognerà prenotarsi all’indirizzo ufficiostampa@ trasteverecalcio.it.