Santa Marinella, Macaluso: "Dispiaciuto per la mancata vittoria"

Il Santa Marinella ha pareggiato per uno a uno nell'ultimo turno del Girone A contro il Tarquinia. Un segno X che vede i rossoblù sesti in classifica a quota 36 punti.

Le parole di Macaluso

Dispiaciuto per l'occasione persa il mister del Santa Marinella, Macaluso. Il Santa Marinella è andato sotto nel risultato contro il Tarquinia in piena lotta per la salvezza, e ci ha pensato Tabarini (15esima rete e miglior marcatore della squadra) a ristabilire la parità. Ecco le parole del tecnico: "Sono dispiaciuto perché oggi abbiamo lasciato due punti, li meritavamo, è mancato qualcosina, un po’ di convinzione un po’ di cattiveria agonistica per poterli prendere. Su questo stiamo lavorando, probabilmente è compito mio cercare di trasmettere la determinazione, la voglia di vincere. Abbiamo fatto la partita, la prestazione è stata buona e ma è mancata un po’ di cattiveria, la cercheremo, sicuramente la troveremo, magari c’e’ bisogno di tempo. Oggi come al solito abbiamo preso gol sull’unica disattenzione che abbiamo avuto, pero’ ai ragazzi vanno fatti icomplimenti perché l’impegno è sempre totale durante la settimana e durante la partita. Come già detto sarà compito mio e dello staff, cercare i rimedi per portare a termine questa stagione e per vincere le partite come quelle di oggi”.