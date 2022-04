Vis Subiaco-Rocca Priora RdP 0-2: Graziani e Troisi blindano il primo posto

Il Rocca Priora RdP supera per due a zero in trasferta la Vis Subiaco nella 23esima giornata del Girone D, respingendo gli attacchi dell'Atletico Torrenova e del Vicovaro.

La partita

Il Rocca Priora RdP approcia bene la partita e crea subito i primi pericoli. All'undicesimo ci prova Nuzzi ma è bravo il portiere dei padroni di casa a respingere con i piedi. Al 27esimo i castellani passano in vantaggio. A siglare la rete dell'uno a zero è Graziani che trova il gol direttamente su calcio di punizione. La ripresa è un monologo castellano. Troisi lanciata a rete si fa ipnotizzare dal portiere e subito dopo un tiro ben indirizzato di Benvenuti è sventato in angolo. Al 69esimo arriva il gol che chiude l'incontro. Molinaro effettua un lancio millimetrico per Troisi che lanciato a rete batte il portiere.

La classifica

Il Rocca Priora RdP resta al comando del Girone D con 50 punti. Vis Subiaco stoppata a quota 24.