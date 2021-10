Pareggio pirotecnico fra Lodigiani e Vis Subiaco

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Subiaco

Termina tre a tre la sfida fra Subiaco e Lodigiani, partita valida per la terza giornata del girone D del campionato Promozione.

La partita

Subiaco-Lodigiani è stata uartita entusiasmante e ricca di gol. Il primo si è chiuso a 1 a 0 per gli ospiti con la rete di Andrea Marra. Nella ripresa però la partita cambia Ousamedi e Basilico (doppietta) vanno a segno per il Subiaco mentre Pisapia e il solito La Forgia trovano il gol per la Lodigiani. Al triplice fischio il risultato finale è tre a tre.

Classifica

La Lodigiani con questo pareggio difende il secondo posto con 7 punti. Subiaco fermo a cinque punti.