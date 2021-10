Il Settebagni vince di misura contro il BF Sport

Con un gol per tempo il Settebagni vince contro il BF Sport e porta a casa i primi tre punti della stagione

Al Centro Sportivo Gentili il Settebagni vince l'esordio in campionato per 2 a 1 contro il BF Sport.

La partita

La partita si sblocca nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Muscuso che dagli undici metri non sbaglia e sigla l'1 a 0 per il Settebagni. Al 35esimo della ripresa i padroni di casa raddoppiano con il gol di Canducci. Poco dopo però il BF Sport accorcia le distanze con Di Monaco.

Al triplice fischio festeggia il Settebagni che porta a casa i primi tre punti del suo campionato.

Calendario

Il prossimo appuntamento sul calendario per il Settebagni sarà la trasferta in casa della Romulea. Per il BF Sport sfida casalinga contro il Futbol Montesacro.