Il Settebagni cade di misura contro la Romulea

Un gol di Colantoni basta alla Romulea per avere la meglio sul Settebagni

La Romulea, in casa, conquista i tre punti battendo per 1 a 0 il Settebagni.

La partita

La partita fra Romulea e Settebagni si sblocca nella ripresa dopo lo zero a zero dei primi 45 minuti di gioco. A siglare il gol della vittoria per i padroni di casa, al 75esimo, è il difensore classe 1996 Lorenzo Colantoni.

La classifica

La rete di Colantoni spinge la Romulea a quota quattro punti proprio sopra il Settebagni fermo a tre.